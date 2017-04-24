Житель Сургута получит штраф за заказ в Германии «Sony Playstation-4»

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Таможенники Югры на днях конфисковали «Sony Playstation-4» модели «CUH – 2016A», которая пришла жителю Сургута из Германии по почте.

По техническим характеристикам приставка относится к шифровальным (криптографическим) средствам. А это значит, что её ввоз на территорию России без уведомления изготовителя товаров о технических и криптографических характеристиках (нотификации) запрещен.

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров информации о модели «CUH – 2016A» нет. И, как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской таможни, покупателю при заказе было об этом известно.

В итоге, заказчик не только не получил приставку, но и стал фигурантом дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России. Санкция по этой статье предполагает штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей.

Ханты-Мансийская таможня напоминает, что, если товар может реализовать алгоритмы криптографического преобразования информации, он в любом случае считается шифровальным средством. Даже если шифрование является неосновной или неиспользуемой функцией продукта.

Источник: Югра АиФ