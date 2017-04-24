Кубань вошла в федеральный проект «Гастрономическая карта России»

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Соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и руководитель автономной некоммерческой организации по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» Екатерина Шаповалова.

По словам координатора проекта Екатерины Шаповаловой, целью Гастрономической карты России является знакомство туристов с культурой и обычаями через региональную и национальную кухню.

– В рамках реализации проекта «Гастрономическая карта России» предполагается максимальное использование туристского потенциала, существующей инфраструктуры Краснодарского края в целях развития новых форм и видов организованного туризма, – отметил Христофор Константиниди.

По словам руководителя министерства, в проект войдут все ключевые объекты гастротуризма края.

Соглашение также предполагает продвижение туристского потенциала Краснодарского края в части сельского и эногастрономического туризма на региональном, федеральном и международном уровне и информационное сопровождение осуществляемой деятельности на территории Краснодарского края.

Как отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, в планах регионального министерства привлекать автономную некоммерческую организацию по развитию национального туризма «АгроЭкоТуризм» к обсуждению и реализации Концепции развития аграрного туризма в Краснодарском крае на 2017-2020 годы и обмениваться положительным опытом по развитию туризма.

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Гастрономическая карта России – это проект Федерального агентства по туризму, представляющий единое информационное пространство, наполненное региональными продуктами, блюдами местной кухни и напитками, гастрономическими событиями и маршрутами, производителями и местами общественного питания.