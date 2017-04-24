В Калининграде состоялся слет общественного движения «Юнармия»

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В Калининграде 22 апреля на плацу Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса состоялся первый региональный слет всероссийского общественного движения «Юнармия».

В работе молодежного слета приняли активное участие представители командования Балтийским флотом. Работу форума юнармейцев обеспечивали флотские структуры и подразделения. Для участников и гостей слета были развернуты выставки стрелкового вооружения, образцов формы-одежды военнослужащих Балтийского флота, разновидностей продовольственного пайка. В рамках культурной программы слета выступил оркестр штаба Балтийского флота, военнослужащие подразделения разведки соединения морской пехоты, провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя.

В этот день состоялась торжественная церемония приема в юнармейцы, ряды молодежной организации пополнили 213 школьников из Калининградской области. Всего в мероприятии приняло участие более трехсот человек.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 года. Инициатива воссоздания молодежной организации «Юнармия» принадлежит министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.

Источник: пресс-служба Балтийскго флота