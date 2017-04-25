На мысе Панагия из-за работ по строительству нефтяного терминала обвалился берег

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На мысе Панагия (Краснодарский край, Темрюкский район), который является памятником природы краевого значения, из-за работ по забивке свай обвалился участок обрывистого берега, в результате чего частично обрушились и обнажились подземные военные укрепления времен Великой Отечественной войны, которыми, в частности, пользовалась знаменитая 743 артиллерийская батарея, обстреливавшая позиции нацистов в районе Керченского пролива при освобождении Таманского полуострова и Крыма в начале 1943 года. Об этом происшествии Экологической Вахте сообщила депутат Совета Новотаманского сельского поселения Екатерина Чеботарёва, которая уже обратилась в прокуратуру и администрацию Краснодарского края с требованием принять срочные меры по спасению военно-исторического комплекса и самого морского берега в районе мыса Панагия.

Как утверждает Е.Чеботарева, непосредственной причиной обрушения высокого берега могла послужить вибрация от забивки свай при строительстве нефтеперевалочного комплекса компании "ОТЭКО". "Ведутся интенсивные работы по забиванию свай и отсыпке грунтов, что, предположительно, могло стать причиной оползней и, как следствие, привести к разрушению памятников истории и ООПТ "Мыс Панагия", - пишет депутат в своих обращениях на имя прокурора и губернатора Краснодарского края.

Масштабные строительные работы в районе мыса Панагия ведутся уже почти 15 лет. В середине 2000-х годов рядом с мысом Панагия был построен и запущен нефтеперевалочный терминал ЗАО "Таманьнефтегаз", а позднее вся территория между мысами Панагия и Тузла (где сейчас строится Керченский мост), по решению правительства России была отведена под строительство нефтехимического порта. Памятник природы "Мыс Панагия" оказался внутри портовой зоны, к нему был ограничен свободный доступ. Минприроды Краснодарского края не осуществляет никакого контроля за состоянием этого природного объекта: до сих пор не определены и не обозначены на местности точные границы особо охраняемой природной территории и границы её охранной зоны, не выданы предписания компаниям, ведущим строительные работы в этом районе, по соблюдению режима охраны уникальной природной территории и обеспечению доступа к ней граждан.

Между тем, на всем участке Таманского полуострова, прилегающем к Керченскому проливу, наблюдаются интенсивные оползневые процессы, которые усугубляются из-за движения в прибрежной полосе тяжелой техники, производства земляных и строительных работ.

Мыс Панагия (в переводе с греческого - "просвира") расположен на юго-западе Таманского полуострова, у черноморского начала Керченского пролива, в 12 км от станицы Тамань. Это восточный ориентир, обозначающий условные границы Керченского пролива со стороны Чёрного моря. Мыс представляет собой древний риф высотой около 30 метров, который построили мшанки — обитатели древних тёплых морей. Ежегодно Чёрное море размывает примерно метр берега. Район мыса Панагия и прилегающие к нему степные участки отличаются исключительным разнообразием редких видов растений и животных.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу