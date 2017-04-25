39% россиян причисляют мавзолей Ленина к туристическим объектам и относятся к нему равнодушно

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к нахождению тела Ленина в Мавзолее.

Отношение к Мавзолею Ленина у россиян по-прежнему неоднозначное: 39% причисляют его к туристическим объектам и относятся равнодушно, 18% - считают, что тело Ленина, как великого вождя, по праву находится в сердце страны. С другой стороны, 38% граждан соглашаются с тем мнением, что нахождение тела Ленина на Красной площади – неправильно и противоестественно.

Разница в оценках отмечается и в отношении к предложению захоронить тело Ленина: большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних – 40%), а 31% - выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог. Еще треть (31%) предлагает оставить все так, как есть сейчас (среди мужчин – 37%, среди 18-24-летних – 48%, среди жителей сел – 42%).

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «Владимир Ленин и мавзолей» в российских СМИ за год. Было зафиксировано более 5,6 тыс. сообщений. Пик упоминаемости темы приходится на март 2017 года (1,2 тыс. сообщений). Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) в столетнюю годовщину революции подняла вопрос о захоронении тела Владимира Ленина, предложив убрать его из Мавзолея на Красной площади. Также СМИ сообщали, что депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) обратился с просьбой к Матвиенко рассмотреть вопрос демонтажа Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Помимо этого, СМИ активно освещали реакцию на данные заявления. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что нужно дождаться «согласия в обществе» по вопросу о перезахоронении тела Ленина, хотя Мавзолей и «мумифицированное тело» и являются «реликтом прошлого».

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант - сохранение status quo, возможно с оговорками и условиями, но все-таки status quo. Колебания показателей, очевидно, обусловлены ситуативными факторами, а не изменением политических установок россиян. Причина сложившейся ситуации – в отношении к личности Ленина и Мавзолею. Образ Ленина, Мавзолей – для большинства - не элементы идеологии, а всего лишь символы, для каждого свой. Для одних – это символ советского периода истории страны, для других – символ столицы и Красной площади. А отношение к символам должно быть уважительным».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ -Спутник» проведен 9-10 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

В 2005-2016 гг. были проведены квартирные опросы.

Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: апрель 2016 – апрель 2017.