Зоомагазине в Крыловском районе торговал медикаментами не имея лицензии

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Павловским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ходе проведения внеплановой выездной проверки в зоомагазине ИП Кириченко Е.В., Крыловского района установлен факт хранения и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения. Кроме того установлено, что лекарственные препараты для ветеринарного применения хранятся с нарушением условий, установленных производителем, что может привести к недоброкачественности указанных препаратов, также в реализации находился шампунь с истекшим сроком годности.

Данные нарушения допустила ИП Кириченко Е.В., ответственность за которые предусмотрена п. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 14.45 КоАП РФ. Составлено 2 протокола об административном правонарушении, материалы направлены в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановлением Арбитражного суда Краснодарского края ИП Кириченко Е.В. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 14.45 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения.