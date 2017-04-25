Казань вошла в десятку самых популярных городов у иностранных туристов этим летом

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Вместе с ростом популярности России как туристического направления среди иностранных туристов поисковик KAYAK.ru отмечает, что столица Татарстана – Казань – в 2017 году оказалась в десятке самых популярных российских городов. Краснодар же, располагавшийся в прошлом году на 6-м месте, летом этого года в рейтинг не попал.

При этом неизменной в 2017 году оказалась первая четверка. Самыми популярными направлениями у иностранных туристов в России остались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Новосибирск. Выросла популярность Сочи: южный город-курорт поднялся этим летом с 8-ой на 6-ю строчку рейтинга. Иркутск же, напротив, опустился с 5-ой строки на 7-ю.

Вера Першина, региональный директор KAYAK Россия и Польша, комментирует: «Появление в лидирующей десятке Казани не случайно. Город активно развивается в последние годы, здесь открываются новые гостиницы, Казань готовится принимать гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Туристы едут сюда для того, чтобы познакомиться с красотами старинного города, но при этом могут насладиться и самой современной туристической инфраструктурой. Одним словом, интерес к Казани растет, и наше исследование подтвердило эту тенденцию».

Рейтинг популярности основан на поисковых запросах, выполненных на сайте KAYAK.ru в период 01.01.2016 - 31.03.2016 (2016) и 01.01.2017 - 31.03.2017 (2017).