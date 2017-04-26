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Вопросы борьбы с карантинными сорными растениями обсудили на совещании в Северском районе

В администрации МО Северского района состоялось рабочее совещание с сотрудниками администрации Северского района и главами администраций сельских поселений Северского района. От Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в совещании принял участие начальник Краснодарского МО ВФН Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Н.Н. Бареева.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы применения комплекса мер, направленных на ликвидацию карантинных сорных растений, таких, как амброзия, горчак, ценхрус, повилика, а также о порядке привлечения к административной ответственности нерадивых землепользователей за произрастание такой растительности на территории сельских поселений и землях общего пользования.

По словам начальника Краснодарского межрайонного отдела Управления, мероприятия по истреблению амброзии полыннолистной в обязательном порядке следует проводить с появлением первых всходов, до наступления фазы цветения, что позволит предотвратить угрозу массового распространения карантинного сорняка и уменьшить площадь карантинных фитосанитарных зон.

Н.Н. Бареева обратилась к участникам совещания с призывом применять все возможные меры по уничтожению амброзии и отметила, что только повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорняком амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и снижению числа аллергических заболеваний людей. Также участникам совещания были розданы листовки и плакаты с информацией, направленной на борьбу с амброзией полыннолистной.

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Категория: Новости / В России

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