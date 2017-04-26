"Новороссийск" готов к испытаниям в Карском море

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Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М, спущенный на воду в 2015 году, в ближайшее время выдвинется в район ледовых испытаний в Карском море. Испытания планируется завершить до конца апреля.

С 19 февраля по 7 апреля 2017 года новейший российский ледокол уже смог успешно зарекомендовать себя, осуществляя проводку сухогрузов и танкеров в Белом море, после чего взял курс в морской порт Мурманск.

Здесь, в акватории Западного сектора Арктики «Новороссийск» пройдет ледовые испытания, в ходе которых в различных навигационных условиях будет проверена ледопроходимость судна, работа двигателей, механизмов и аппаратуры.

«В соответствии с программой ледовых испытаний при определении показателей ледовой ходкости судна, измеряются скорость движения, частота вращения гребных винтов, мощность энергетической установки и толщина преодолеваемого льда. Для успешного завершения испытаний ледокол «Новороссийск» должен подтвердить свои спецификационные требования – преодолеть сплошное ледяное поле толщиной 1 метр непрерывным ходом со скоростью 2 узла, а также выполнить ледокольные операции при толщине льда до 1,5 метра», – отмечает капитан ледокола Ярослав Вержбицкий.

Россия обладает современным ледокольным флотом, работающим в условиях низких температур и покрытых льдами акваториях морских портов. ФГУП «Росморпорт» осуществляет ледокольные проводки в 15 замерзающих портах, предоставляя услуги ледокольного обеспечения судов во льдах Мирового океана. Организация располагает флотом из 36 дизель-электрических ледоколов, среди которых: 13 линейных, 6 портовых, 14 мелкосидящих, и 3 вспомогательных ледокола.

За последние 2 года были построены и введены в эксплуатацию 3 линейных дизель-электрических ледокола мощностью 18 МВт с возможностью преодолевать льды толщиной 1,6 метра: «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск». Суда предназначены для выполнения проводок крупнотоннажных судов, буксировки, помощи кораблям, терпящим бедствие, и перевозки грузов.

В конце 2016 года спущен на воду один из самых мощных дизель-электрических ледоколов мощностью на винтах 25 МВт «Виктор Черномырдин». Спуск ледокола на воду является одним из этапов его строительства, затем будут проведены достроечные работы на плаву, швартовые, ходовые и ледовые испытания. После всех испытаний и освидетельствований судно будет введено в эксплуатацию.

Обновление ледокольного флота в нашей стране обеспечивает высоких уровень грузовых операций и круглогодичную доступность замерзающих морских портов, повышает интенсивность грузоперевозок по Северному морскому пути, что в свою очередь способствует расширению географии разработки шельфовых месторождений.

Источник: Минтранс РФ