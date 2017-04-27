В Москве обсудили вопросы коноплеводства

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В Москве проходит Всероссийское отраслевое совещание «Коноплеводство России 2017: перспективы культуры в возделывании и переработке». Организатором совещания выступает Агропромышленная ассоциация коноплеводов (АПАК).

Целью делового мероприятия является обзор текущего состояния отрасли и определение ключевых векторов дальнейшего развития коноплеводства. К совещанию приглашаются участники рынка – сельхозпроизводители и переработчики сырья, научные организации, представители средств массовой информации и органов государственной власти и управления.

Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов направил приветствие участникам Всероссийского отраслевого совещания «Коноплеводство России 2017: перспективы в возделывании и переработке».

Данное мероприятие состоялось 26 апреля 2017 года в городе Москве.В своем приветственном слове Николай Харитонов высоко оценил потенциал России по возделыванию и использованию конопли, который в настоящее время, по мнению парламентария, задействован далеко не в полной мере.

«Уверен, что развитие коноплеводства имеет большие перспективы и будет способствовать созданию новой отрасли экономики, что благоприятно повлияет на развитие России в целом» - отметил Николай Харитонов.