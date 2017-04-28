В «Сколково» была презентована уникальная платформа для организации фонового музыкального вещания FONMIX

/В России/

Открытая конференция «Национальная интеллектуальная инициатива» в рамках Х Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» прошла в инновационном центре «Сколково» 27 апреля. В ходе мероприятия были представлены высокотехнологичные проекты, которые уже реализованы в России и наглядно демонстрируют степень цифровизации сферы интеллектуальной собственности.

Один из ярких примеров современного технологического решения – плеер FONMIX. Эта платформа для организации легального фонового вещания, позволяет удаленно управлять музыкальной, рекламной и информационной политикой бизнеса. В распоряжении пользователей огромная, постоянно пополняющаяся коллекция музыки от лучших отечественных и зарубежных артистов, групп и ведущих рекорд-компаний. На сегодняшний день FONMIX насчитывает 14 представительств в России, которые сотрудничают с более 5000 объектами, использующих систему фонового вещания – это рестораны, кафе, отели, банки, вокзалы, автосалоны, АЗС, парки.

«FONMIX объединяет всех участников музыкального рынка и отвечает целям и задачам каждого. Для правообладателей это, в первую очередь, популяризация их авторского контента и простой способ донесения его для потребителей, – отметила директор по развитию FONMIX Валерия Панкратова. – Пользователь – заведение, в котором звучит музыка, со своей стороны получает возможность, благодаря плееру FONMIX, выбирать музыкальное сопровождение более чем из 100 легальных плейлистов с музыкой разных стилей и жанров. Это и поп-музыка, и тематические подборки к праздникам, а также обширный выбор национальной музыки, - более 8 млн фонограмм. Весь контент лицензирован и постоянно пополняется».

Кроме того, FONMIX автоматически формирует отчетность для организаций по коллективному управлению правами и правообладателей, что дает гарантию правомерного использования музыкального контента и обеспечивает прозрачность процесса.

Стоит заметить, что создатели платформы также используют самые современные способы изучения потребительского поведения. Например, нейромаркетинг, который основан на исследовании сенсомоторных, когнитивных и эмоциональных реакций потребителя.

Источник: Пресс-служба музыкальной премии FONMIX