В ходе внезапной проверки боевой готовности корабли Каспийской флотилии «уничтожили» подводных диверсантов

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В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии две корабельные группировки флотского объединения вышли из пункта базирования и приступили к отработке практических действий.

Во внезапной проверке задействованы ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, суда гидрографической службы и вспомогательного флота, а также подразделения морской пехоты и береговых частей Каспийской флотилии, всего порядка 20 кораблей, катеров и судов, до 100 единиц военной и специальной техники и около 1000 военнослужащих.

На начальном этапе внезапной проверки экипажи кораблей отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу с дальнейшим массовым выходом всех участников учения из пунктов базирования и переходом в район рассредоточения.

На втором этапе были проведены корабельные учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

В ходе отработки легенды учения командирам кораблей была доведена информация о возможном проведении условным противником попытки подрыва кораблей с использованием подводных диверсионных групп. По плану ППДО, проведено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов условного противника. Боевые расчёты используя стоящие на вооружении гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой осуществили анализ обстановки в местах якорных стоянок. Затем в целях уничтожения условных диверсантов экипажи выполнили стрельбы из стрелкового оружия с борта кораблей и профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов.

После отработки данных задач, водолазные группы, спустились под воду и произвели осмотр винто-рулевой группы, подводной части корпусов кораблей на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа