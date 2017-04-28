Саперы ЮВО в Абхазии очистят от взрывоопасных предметов около 12 Га труднодоступной горно-лесистой местности

/В России/

Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к сплошной очистке полигонов «Цабал» и «Нагвалоу» от неразорвавшихся боеприпасов. Взрывоопасные предметы (ВОП) – неразорвавшиеся боеприпасы, остаются на полигонах после проводимых учений с боевыми стрельбами.

Общая площадь территории, которую предстоит обследовать саперам, составляет около 12 га., из которых большая часть находится в труднодоступной горно-лесистой местности.

В ходе проведения работ военнослужащие соединения применяют современные средства обнаружения и защиты, в т.ч. искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС», а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».

«Коршун» имеет большую дальность обнаружения — до 30 м и высокий темп поиска ВОП, благодаря чему время необходимое для проведения очистки от взрывоопасных предметов сведено к минимуму.

Найденные ВОП саперы будут уничтожать на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом. Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов от ВОП, прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России в Нижегородской и Волгоградской областях и имеет допуск на работы со взрывоопасными предметами.

Источник: пресс-служба Южного военного округа