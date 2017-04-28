Разведчики ЮВО научились выживать и действовать в горах Северного Кавказа

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На горном полигоне "Дарьял" в Республике Северная Осетия-Алания завершился очередной сбор разведчиков Южного военного округа (ЮВО).

Более 300 разведчиков мотострелковых подразделений ЮВО, дислоцированных в в Ростовской области, Крыму, Чечне и военной базы в Республике Абхазия, закончили к интенсивную подготовку на "Дарьяле". Почти все подразделения укомплектованы военнослужащими проходящими военную службу по контракту.

Особенностью сбора разведчиков стало ускоренное обучение в течение одного месяца и прохождение так называемого «Входного контроля», в ходе которого все военнослужащие успешно сдали зачеты по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовкам.

В течение одного месяца молодые разведчики научились действовать в тылу противника, в совершенстве владеть не только штатным стрелковым оружием и вооружением боевых машин, но и освоят специальное и холодное оружие.

В ходе полевых занятий опытные офицеры-инструкторы имеющие богатый боевой опыт, обучили молодых разведчиков бесшумно передвигаться в горах, брать «языка», разным способам нарушения связи и управления противника, оборудования базового лагеря в горах.

Разведчики учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов, отработали навыки преодоления водной и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений, как днем, так и ночью при любых климатических условиях.

Особое внимание было уделено индивидуальной подготовке разведчиков, привитию навыков выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач в горах Северного Кавказа.

Источник: пресс-служба Южного военного округа