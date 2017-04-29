В Госдуму внесли законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

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Минимально допустимый возраст для покупки крепкого (с содержанием этилового спирта свыше 18%) алкоголя предлагается повысить до 21 года. Соответствующий законопроект, внесенный Законодательным собранием Ленинградской области, размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним, то есть лицам, не достигшим 18 лет.

Согласно законопроекту, не допускается розничная продажа лицу, не достигшему 21 года, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%. В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем возраста 21 года продавец будет вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность.

"По опросам, проведенным среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет. Стоит заметить, что в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ не поддерживает законопроект. Как отмечается в отзыве кабинета министров на проект документа, предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. "Исходя из этого, предполагается, что к восемнадцатилетнему возрасту гражданин осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей гражданина в полном объеме", - указывается в отзыве.

Источник: ТАСС