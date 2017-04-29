В Крыму мусор вываливают у домов ответственных за чистоту чиновников

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Общественники в Крыму выгрузили мусор под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. Таким образом, были реализованы соответствующие обещания главы региона Сергея Аксенова, сообщила в субботу пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов региона.

Мусор вывалили у дома главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова. На территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тыс. кубометров.

"Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени. По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц", - уточнили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обещал лично вывезти мусор к домам чиновников и быть оштрафованным за это.

Источник: ТАСС