Авиация МЧС России направлена в Иркутскую область на тушение лесных пожаров

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Самолёт БЕ-200 и вертолёт МИ-8 Сибирского регионального центра МЧС России прибывают в Иркутскую область для оказания помощи в тушении пожаров. Такое решение было принято сегодня на заседении оперативного штаба начальником регионального центра генерал-лейтенантом внутренней службы Сергеем Диденко. После дозаправки и заправки водой, самолёт-амфибия совершит авиапатрулирование центральных и западных районов с целью уточнения площадей пожаров и корректировки плана их тушения.

Ежедневно в Прибайкалье возникает угроза природных пожаров населённым пунктам, в том числе и от палов сухой растительности. Неосторожное обращение с огнём, сжигание мусора и травы на территории садоводств и населенных пунктов привели к тому, что за прошедшие сутки в регионе огнём было уничтожено порядка 20 строений, в том числе 5 домов в населённом пункте Артель 1 Мая Заларинского района. Сегодня 8 домов сгорели в посёлке Вершина Аларского района, 2 дома в городе Черемхово. В настоящее время уточняется ущерб, нанесённый огнём садоводству «Ромашка» в Зиминском районе.

- Огонь, распространявшийся с большой скоростью в садоводстве «Ромашка», удалось остановить лишь с помощью тяжёлой инженерной техники, опахивания горящей территории, создания противопожарных разрывов, путём сноса строений. На месте пожара работают 53 человека и 15 единиц техники, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. - На территории области установились чрезвычайные классы пожарной опасности, обусловленные высокой температурой окружающего воздуха и ветром, достигающим местами 30 метров в секунду. Все виды пожарной охраны переведены в двухсменный режим работы, около 200 единиц техники работают в населённых пунктах, подверженных переходу лесных пожаров.

Источник: МЧС