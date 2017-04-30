Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям

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Салютные расчеты мотострелкового полка береговых войск Балтийского флота завершают подготовку к проведению салюта в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка береговых войск Балтийского флота в ближайшие дни проведут тренировки без боевой стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок. Тренировка станет завершающей в рамках программы подготовки расчетов дивизиона к проведению салюта. После проведения тренировочных стрельб орудия и фейерверочные установки будут приведены в порядок и подготовлены к проведению салюта в День Победы.

Примечательно, что праздничный артиллерийский салют в 9 мая производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга, на некоторых из них видны следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен из четырех 105 и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 21:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту