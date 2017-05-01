Вениамин Кондратьев принял участие в первомайской демонстрации в Краснодаре

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День Весны и Труда в краевой столице традиционно отметили праздничным шествием по улице Красной. Вместе с главой региона в колонне прошли председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернаторы, мэр города Евгений Первышов.

– Первое мая жители Кубани традиционно встречают вместе с особым светлым настроением. Этот праздник еще раз доказывает, что пока мы едины, у наших детей, у последующих поколений, у всего края будет достойное завтра, – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Владимира Бекетова, люди труда, которые вышли сегодня на главные улицы своих населенных пунктов, демонстрируют сплоченность и ответственность перед своей малой родиной.

В праздничной демонстрации в краевой столице приняли участие порядка 56 тысяч человек. Представители трудовых коллективов, политических партий и общественных движений, профессиональных союзов, ветеранских организаций, студенты прошли по улице Красной от улицы Ленина до улицы Постовой.

Первомайские демонстрации состоялись во всех муниципалитетах региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края