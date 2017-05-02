За сутки авиация МЧС России защитила от огня четыре населенных пункта

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В Сибирском федеральном округе продолжается активная работа по тушению природных пожаров. Сложившаяся обстановка, вопросы организации тушения природных пожаров и взаимодействия всех подразделений, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) находятся на личном контроле главы МЧС России Владимира Пучкова.

По состоянию на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе действуют 34 очага природных пожаров. Огнеборцам удалось не допустить перехода лесных пожаров на населенные пункты и социальные объекты. На особом контроле находятся наиболее сложные пожары в труднодоступных районах. Лесопожарную обстановку удалось стабилизировать.

Пожарно-спасательными подразделениями гибель людей не допущена. Из населенных пунктов в безопасные районы были эвакуированы 472 человека. Организовано оказание всесторонней помощи населению и информирование о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях.

Органы управления Сибирского федерального округа функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация». Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» установлен на всей территории Забайкальского края. «Особый противопожарной режим» действует на территории Республик Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтайского края, Иркутской и Кемеровской областей. В этих регионах зафиксирован высокий класс пожарной опасности. Наибольшую угрозу представляют выжигание травы и мусора в населенных пунктах, неосторожное обращение с огнем на природе, а также лесозаготовительные работы, что и становится причиной пожаров в деревнях и поселках.

Для мониторинга обстановки активно применяются системы космического мониторинга. В течение суток наблюдается уменьшение количества термоточек в Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях.

Авиационная группировка для тушения природных пожаров составляет 51 воздушное судно, в том числе от МЧС России – 13 воздушных судов. Это самолеты Бе-200, Ил-76, Ан-74, вертолеты Ми-8.

За сутки авиацией МЧС России совершено 16 сливов, сброшено более 280 тыс. литров воды, не допущено распространение огня на 4 труднодоступных населенных пункта, где проживают более 8 тысяч человек, в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае.

Для ликвидации пожаров в Сибирском федеральном округе всего задействовано более 6 тыс. 700 человек и свыше 2200 единиц техники, из них от МЧС России – более 1300 человек и 450 единиц техники.

Источник: МЧС РФ