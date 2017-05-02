В Евпатории провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!»

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Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.Евпатории провели профилактическое мероприятие «Автокресло – детям!».

В ходе операции инспекторы проверяли правильность использования детских удерживающих устройств в транспортном средстве и проводили профилактически занятия в школах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД вручали водителям памятки, которые помогут правильно выбрать детское удерживающее устройство, соответствующее возрасту и весу ребенка. Некоторые водители после беседы с инспекторами признавались, что перевозили детей, не используя меры безопасности, однако, пообещали в ближайшее время исправиться.

Водители, которые перевозили детей с нарушением ПДД, привлекались к административной ответственности.

В текущем году на территории города Евпатории произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 1 ребенок погиб и 3 получили травмы, и все они были пассажирами легковых автомобилей. С начала года было задокументировано 43 нарушения водителями правил перевозки детей, однако основной задачей инспекторов является разъяснение норм законодательства в данном направлении и предупреждение аварийности.

В соответствии с требованиями Правил дорожного движения, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. Нарушение указанных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

После 12 лет ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности, независимо от места нахождения в салоне автомобиля, также как водитель и другие пассажиры.

Источник: ОМВД России по г. Евпатории