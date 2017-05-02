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3 мая, в 21.00 на площади Победы в Калининграде пройдет первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности в ней примут участие порядка 1500 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона.

В ходе репетиции будут отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.

В репетиции примет участие военная техника, которая будет представлена новейшими дистанционно управляемыми специальными транспортными платформами «Платформа - М», бронетранспортерами БТР-82А, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», ракетными комплексами «Точка-М», береговыми противокорабельными комплексами «Редут», реактивными системами залпового огня «Град», зенитными пушечно-ракетными комплексами ближнего действия «Панцирь-С1», танками Т-72, боевыми машинами пехоты «БМП-2», многоосными тяжелыми тягачами, автомобилями КамАЗ различных модификаций.

Впервые в этом году в репетиции парада примут участие пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота.

Всего в состав механизированной колонны включено более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 21.00 по местному времени.