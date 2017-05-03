18 километров водопровода приняли на баланс власти Темрюкского района по требованию прокуратуры

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Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Установлено, что на территории Старотитаровского сельского поселения имелись бесхозяйные участки водопроводной сети, протяженностью 18,8 км. Право муниципальной собственности на данные участки водопроводной сети не оформлено.

Непринятие администрацией сельского поселения должных мер по устранению выявленных нарушений могло вызвать наступление негативных последствий в виде разрушения водопроводных сетей и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации.

По данному факту прокуратурой района в защиту интересов неопределенного круга лиц в суд направлен иск о признании бесхозяйными участков водопроводной сети и возложении на администрацию поселения обязанности обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о постановке на учет указанного имущества.

Вступившим в законную силу судебным решением требования прокурора удовлетворены в полной мере.

В настоящее время участки водопроводной сети приняты на баланс сельского поселения, которым обеспечена их эксплуатация и техническое обслуживание.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края