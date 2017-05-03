В Краснодаре стартовал Российский ресторанный фестиваль

/В России/

С 1 по 20 мая 2017 года впервые пройдет Российский ресторанный фестиваль. Одновременно городами-участниками станут Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет до 30 мая. Лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей, которые гости смогут попробовать в течение всего времени. Сервис «Афиша-Рестораны» стал официальным гидом фестиваля.

По словам со-организатора фестиваля Александра «У проекта две цели: привести горожан в рестораны, чтобы они смогли оценить лучшие блюда по демократичной цене 990 рублей, а также дать новый импульс для внутреннего туризма – ведь в каждом городе помимо достопримечательностей, есть и знаковые шеф-повары, и блюда».

Участниками Фестиваля в Краснодаре станут лучшие рестораны города: «Скотина», Chico, Eclair Me,BroBurger, «Теплица», BULKI, «Борщberry», Taormina, Da Carmelo, Da Vinci «Угли-Угли», The Печь, «Пиратская пристань», «Т-Кафе», «ЕкатеринодарЪ», «Петров-Водкин», «Ателье вкуса», Merci Баку, «Минами», «Стан», «Диканька», «Макароны», «Фунт Стерляди», «Зерно», «Вафли-Вафли», «Мелодия для всех», «Белая Дача», «Ряженка», «Дон Базилио», Gray Goose, «Инжир», WOK.

Фестивальный сет ресторана «Скотина»: ковбык, салат с пряными свиными ушами, луковый пирог с телячьими щеками и трюфельным маслом, бычьи яйца с запеченной свеклой и подкопченным овечьим сыром, колбаски из баранины собственного приготовления, домашний «Наполеон».

Ресторан Taormina подготовил для фестиваля тар-тар из семги с гуакомоле и чёрным кунжутом, пармиджана из баклажана, ризотто ""al Nero"" с креветками, кальмарами и соусом из шафрана, конкильони с уткой и соусом из сыра бри и клубники и сицилийский канноло и цитрусовый сорбетто.

Ресторан Gray Goose- сельдерей с муссом из тунца и икрой из чёрного чеснока, перуанский помидор с чёрной солью и хрустящим хлебом, мамми- ролл с весенними овощами с соусом «Том-Кха», холодный суп «Хуа-Хин» с лососем, шпинатные дим- самы с уткой, пирожное из киноа с муссом из белого шоколада и кофе.

В каждом другом городе – от 15 до 40 участников, лучшие заведения и самые перспективные шеф-повары.