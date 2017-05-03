Отряд кораблей Каспийской флотилии вышел на боевую службу

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Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля «Углич» и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Махачкала и вышел в открытое море для выполнения задач в соответствии планами боевой подготовки.

Отряд кораблей идёт под командованием и флагом начальника штаба бригады надводных кораблей Каспийской флотилии капитана 2 ранга Андрея Полякова.

За 30 суток плавания отряду кораблей предстоит демонстрация военно-морского присутствия российского Военно-Морского Флота в Каспийском море, выполнение задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в Каспийском море, отработка задач по совместному маневрированию отряда кораблей и выполнению элементов курсовых задач в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.

Помимо этого экипажи мрк «Углич» и приданных судов обеспечения отработают элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

Также в ходе выполнения задач морского похода, корабли Каспийской флотилии отработают мероприятия по подготовке к конкурсу «Кубок моря», который пройдет в августе рамках Армейских международных игр «АРМИ-2017».

Всего в морском походе экипажи кораблей пройдут по Каспийскому морю более 1500 миль и в очередной раз проверят свою слаженность и боевую готовность к выполнению задач по предназначению.

Источник: пресс-служба Южного военного округа