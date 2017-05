В Ростове-на-Дону стартовал Российский ресторанный фестиваль

/В России/

С 1 по 20 мая 2017 года впервые пройдет Российский ресторанный фестиваль. Одновременно городами-участниками станут Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет до 30 мая. Лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей, которые гости смогут попробовать в течение всего времени.

По словам со-организатора фестиваля Александра Сысоева «У проекта две цели: привести горожан в рестораны, чтобы они смогли оценить лучшие блюда по демократичной цене 990 рублей, а также дать новый импульс для внутреннего туризма – ведь в каждом городе помимо достопримечательностей, есть и знаковые шеф-повары, и блюда».

Участниками Фестиваля в Ростове-на-Дону станут лучшие рестораны города: «Беллуччи», «Онегин Дача», «Кинза», «Публика», The Cutlet, Baraonda Cantina, Mojo Bar&Caf?, Drunken Winnie AmericanBar&Burger, Pinot Noir, «Ростов - Папа», New York, «Гаврош», Rock Star Burgers and Wine, Roast Beef иDrunkenwinnie Bar.

Рестораны постарались сделать сеты из ключевых позиций в меню, которые можно рассматривать как их визитную карточку, чтобы у гостей была возможность познакомиться с кухней ресторана по доступной цене.

Например, шеф-повар ресторана «Онегин Дача» составил фестивальный сет из паштета из утки с абрикосовым конфитюром, голубцы из кролика с брюссельской капустой и белыми грибами и телячьи щечки с пшеничной кашей и соусом из белых грибов.

Сет ресторана грузинской кухни «Кинза» - аджапсандал, печёный на углях картофель, чабан - салат, жареный сулугуни, сациви из домашней курицы, долма из говядины и домашний лимонад.

Шеф-повар ресторана Baraonda Cantina Пьетро Ронгони, который является членом национальной гильдии шеф-поваров и послом итальянской кухни в России, приготовил для фестиваля 2 сета. Первый - салат с клубникой и рикоттой, отбивная по-милански, итальянский микс мини-пирожных и бокал Soave. Второй - салат с прошутто ди парма, феттучини с белыми грибами и десерт Бьянко Манджаре.

В каждом другом городе – от 15 до 40 участников, лучшие заведения и самые перспективные шеф-повары.