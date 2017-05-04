Курс валют
57.09
62.32
/В России/

Новороссийск входит в первую десятку городов, популярных у туристов в День Победы

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы 9 мая 2017 года.

В городах-героях и городах воинской славы России в День Победы пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.

Топ-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Тула, Псков и Смоленск.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, самый бюджетный туристический отдых в праздничные майские выходные будет в Смоленске (2,3 тысячи рублей в сутки) и Туле (2,4 тыс. руб.), а самый дорогой отдых —  в Москве и Владивостоке (более 3,5 тысяч рублей в сутки).

В топ-3 зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 мая, входят Прага, Берлин и Будапешт.

10 популярных у туристов городов России в День Победы:

Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Владивосток
Волгоград
Мурманск
Новороссийск
Тула
Псков
Смоленск

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В связи с проведением репетиции парада, в Новороссийске перекроют движение

Корабли Балтийского флота взяли курс на Санкт-Петербург

В Адыгее энергетики срежут самовольно установленное уличное освещение

Участники военно-исторического клуба и офицеры ВАИ провели урок мужества с калининградскими школьниками

Вениамин Кондратьев: «Курортный сбор будет дифференцирован в зависимости от территории»