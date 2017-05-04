Новороссийск входит в первую десятку городов, популярных у туристов в День Победы
Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы 9 мая 2017 года.
В городах-героях и городах воинской славы России в День Победы пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.
Топ-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Тула, Псков и Смоленск.
Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
По данным ТурСтат, самый бюджетный туристический отдых в праздничные майские выходные будет в Смоленске (2,3 тысячи рублей в сутки) и Туле (2,4 тыс. руб.), а самый дорогой отдых — в Москве и Владивостоке (более 3,5 тысяч рублей в сутки).
В топ-3 зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 мая, входят Прага, Берлин и Будапешт.
10 популярных у туристов городов России в День Победы:
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Владивосток
Волгоград
Мурманск
Новороссийск
Тула
Псков
Смоленск