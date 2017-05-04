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/В России/

В правительстве хотят наказывать за розжиг костров миллионом рублей

Сенаторы предлагают увеличить сумму штрафа за розжиг костров.

Планируется увеличение суммы в несколько раз, при этом обычные граждане за разжигание костра с нарушением безопасности заплатят пять тысяч рублей, должностные лица до 50 тысяч, а юридические лица и вовсе от 500 тысяч до миллиона, сообщает «Всё42».

По мнению законодателей, инициатива вызвана тем, что большинство лесных пожаров возникает из-за безответственности людей

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Категория: Новости / В России

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