В правительстве хотят наказывать за розжиг костров миллионом рублей

/В России/

Сенаторы предлагают увеличить сумму штрафа за розжиг костров.

Планируется увеличение суммы в несколько раз, при этом обычные граждане за разжигание костра с нарушением безопасности заплатят пять тысяч рублей, должностные лица до 50 тысяч, а юридические лица и вовсе от 500 тысяч до миллиона, сообщает «Всё42».

По мнению законодателей, инициатива вызвана тем, что большинство лесных пожаров возникает из-за безответственности людей