В почтовое обращение вышла марка, посвященная северным конвоям

/В России/

4 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая северным (союзным) конвоям - специальным формированиям судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов.

Почтовая марка размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, изданная тиражом 287 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России. На почтовой марке изображён барельеф с группой моряков и конвой, участвовавший в переходах.

К выпуску марки также изготовлены художественная обложка и специальный штемпель гашения первого дня.

Источник: Почта России