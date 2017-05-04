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В почтовое обращение вышла марка, посвященная северным конвоям

4 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая северным (союзным) конвоям - специальным формированиям судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов.

Почтовая марка размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, изданная тиражом 287 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России. На почтовой марке изображён барельеф с группой моряков и конвой, участвовавший в переходах.

К выпуску марки также изготовлены художественная обложка и специальный штемпель гашения первого дня. 

Источник: Почта России

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Категория: Новости / В России

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