Банк "Пересвет" выдавал деньги «под честное слово»

/В России/

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник «Ведомостей»: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово». Сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в банковских кругах.

Всего по данным информированных источников из акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» пропало около 780 млн руб., $50 млн и 25 млн евро. Банк

Крупнейшим акционером банка, по информации ТАСС является финансово- хозяйственное управление РПЦ МП (49,71% акций - непосредственно или через ООО "Содействие").