Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

/В России/

Центр стратегических разработок, которым руководит Алексей Кудрин, предложил сократить число пенсионеров.

Стратегия ЦСР предлагает президенту создать устойчивую пенсионную систему, которая обеспечивала бы общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения пенсионного возраста. Для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет. Повышение будет проходить каждые полгода начиная с 2019 года. В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Необходимый стаж для начисления страховой пенсии, который сейчас ежегодно повышается до 15 лет к 2024 г., нужно продолжить повышать и далее – до 20 лет, говорится в материалах. Минимальное число пенсионных баллов, которое тоже запланировано повысить до 30 к 2025 г., нужно затем увеличить до 52, предлагает стратегия. Социальная пенсия, которую получают те, кто не заработал на страховую, будет назначаться при достижении 68 лет (сейчас – 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: так, минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет, сообщают Ведомости .

По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 года и до 2,33 к 2035 году.

Это не единственный метод поднятия пенсионного возраста, который сейчас обсуждается в правительстве. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Источник: Ведомости