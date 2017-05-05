В День Победы флотские повара приготовят более 11 тысяч порций фронтовой каши

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9 мая в ряде городов Калининградской области в местах проведения культурно-массовых праздничных мероприятий будут функционировать более 20 полевых кухонь, где можно будет попробовать настоящую армейскую кашу.

В День Победы в столице янтарного края - Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном Калининградской области будут функционировать полевые кухни, в которых любой желающий сможет отведать гречневую кашу и горячий чай. В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 11,5 тысяч порций каши с тушеным мясом.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту