В Коми подростки забросали яйцами храм

/В России/

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РФ «Вандализм» в отношении двух подростков 16 и 14 лет.

Установлено, что подростки – девочка 16 лет и ее 14-летний приятель прогуливались вечером на улице. Заняться школьникам было нечем, и они начали кидать яйца в местный храм. В результате разбили часть оконных стекол.

ействия юных правонарушителей заметил сторож и позвонил священнослужителю. Работник церкви прибыл на место, задержал подростков и вызвал полицейских. В присутствии родителей несовершеннолетних правоохранители взяли показания у подростков и передали законным представителям.

В отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что школьники на учете в ОПДН не состоят.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Коми