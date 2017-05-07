Ветеран МВД и ВОВ Петр Иванович Лепейко встретился с личным составом Новороссийского ЛО МВД

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В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне ветеран ВОВ много лет назад служивший в водном отделе милиции в порту Новороссийск встретился с личным составом Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Сотрудникам транспортной полиции майор милиции в отставке Пётр Иванович Лепейко долго рассказывал о войне, на которую попал юношей, а закончил – настоящим мужчиной.

Петр Иванович один из тех, кто прошёл всю войну - с 1942 по 1946 год. Он служил в 15 Западно-Кавказском кавалерийском полку. Далее продолжил службу в органах внутренних дел на транспорте. Пётр Иванович рассказал о своей службе в уголовном розыске, о задержаниях, которые порой были связаны с риском для жизни и о преступлениях, которые приходилось раскрывать, не считаясь с личным временем и интересами. Открыв аккуратно сложенную подборку документов, Петр Иванович показал грамоту МВД СССР подписанную министром Н.Щелоковым, которая за 40 лет службы в органах внутренних дел оставалась для него самой значимой и почетной. За проявленное мужество в боях в годы Великой Отечественной войны Пётр Иванович был награжден медалью «За победу над Германией».

В завершение рассказа о военных событиях и службе в милиции сотрудники транспортной полиции почтили минутой молчания память ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, не доживших до сегодняшнего дня, возложили цветы к памятному мемориалу. Встреча завершилась словами благодарности личного состава ветерану за его мужество и героизм. Стражи порядка пожелали Петру Ивановичу здоровья и долгих лет жизни!

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте