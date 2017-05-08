Андрей Кураев: ну что тут скажешь... Больше трэша!
Диакон Андрей Кураев прокомментировал заявление, сделанное представителями Русской православной церкви, о разумности запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье.
- Еще надо закрыть театры и кинотеатры на время Постов. Запретить скоромное меню в ресторанах. И опять же на время поста в эфире оставлять только телеканал Союз. И без справки от духовника не брать на госслужбу и учебу.
О, Великий Миссионерский Понтификат! Пишет Андрей Кураев в facebook. Как направление роста, Кураев упоминает законы Алексея Михайловича Романова (1629 —1676).
Перспективы роста ясны:
при Тишайшем Алексее Михайловиче "Первые три дня великого поста не бывает торговли, закрыты съестные лавки... Особенно строгий надзор бывает за жителями на 1 неделе поста, по средам и пятницам, на страстной и в первые 4 дня Пасхи, чтобы люди не пьянствовали, а-то их стегают без всякого милосердия и жалости" (Павел Алеппский стр. 347).