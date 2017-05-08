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Четверть россиян хоть раз принимали участие в акции "Бессмертный полк"

Об акции «Бессмертный полк», которая уже стала неотъемлемой частью празднования «Дня Победы», слышало подавляющее большинство россиян – 95%. Четверть граждан (24%) в ней участвовала, эта доля выше в малых городах и селах (30% и 26% соответственно), тогда как в городах с населением более 500 тысяч жителей и миллионниках только 15% и 19% жителей соответственно сообщили о подобном опыте. Сообщает ВЦИОМ. 

Акция вызывает положительные оценки у 96% россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет.

О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40% опрошенных, чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41 -43%), а среди 25-34 летних процент потенциальных участников «Бессмертного полка» ниже - 36%.

Данные комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозированияВЦИОМ Юлия Баскакова: «Акция «Бессмертный полк» на наших глазах становится главным элементом Дня Победы.  Она воплощает в себе наиболее важные смыслы празднования 9 мая: память о войне и солидарность. Мы наблюдаем публичный переход от обезличенной памяти («имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен») к памяти личностно-значимой, персональной. Общая память вписывает личность в общество, делает отдельного человека частью народа. Чувство причастности к общему делу, общим эмоциям, «равенство перед памятью»  формирует солидарность, укрепляет идентичность и гордость за страну».

Источник: ВЦИОМ

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Категория: Новости / В России

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