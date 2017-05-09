На Балтийском флоте прошел военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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9 мая 2017 года в Калининграде прошел парад Победы, в котором приняли участие свыше 1500 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника, состоящая на вооружении флота.

Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, а принимал парад - командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтийского флота. Вузы на военном параде представляли курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде Победы приняла участие парадная рота учащихся из кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Во главе механизированной колонны на площади Победы прошел легендарный танк Т-34, который проехал по главной площади города своим ходом. В составе механизированной колонны по главной площади Калининграда прошли новейшие дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», ракетные комплексы «Точка-М», береговые противокорабельные комплексы «Редут», зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», многоосные тяжелые тягачи и другая авто и бронетехника. Всего в состав механизированной колонны было включено свыше 60 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Стоит отметить, что на площади Победы жители и гости Калининграда впервые увидели пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», недавно поступившие на вооружение Балтийского флота. Данные комплексы предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантноопасных направлениях. Боевое применение комплексов обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днём и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

После завершения парада представители командования Балтийским флотом, руководства Калининградской области, ветераны и гости на главном воинском мемориале региона - памятнике 1200 воинам - гвардейцам возложили цветы и венки к могилам советских воинов, погибших во время штурма Кенигсберга.

В 22 часа в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка сухопутных и береговых войск 11 армейского корпуса Балтийского флота произведут праздничный салют в честь 72-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3. Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 72 года после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Источник: пресс-служба Балтийского флота