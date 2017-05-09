Курс валют
58.54
64.24
/В России/

В День Победы флотские повара приготовили более 11 тысяч порций фронтовой каши

9 мая в ряде городов Калининградской области в местах проведения культурно-массовых праздничных мероприятий функционировали более 20 полевых кухонь, где можно было попробовать настоящую армейскую кашу.

В День Победы в столице янтарного края - Калининграде, а также Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном Калининградской области функционировали полевые кухни, в которых любой желающий мог отведать гречневую кашу и горячий чай. В общей сложности было развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами приготовлено более 11,5 тысяч порций каши с тушеным мясом.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 51 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершились артиллерийским салютом в Калининграде

В День Победы флотские повара приготовили более 11 тысяч порций фронтовой каши

Новороссийский театр имени Амербекяна и группа "Синева" дали большой концерт в Новороссийске

В Новороссийске портрет Сталина впервые появился на официальных мероприятиях

Американский посол, впечатленный акцией "Бессмертный полк" в России, обратился с призывом к народам США и РФ