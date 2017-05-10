Авиация Балтийского флота готовится к летнему режиму эксплуатации

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На авиабазе морской авиации Балтийского флота проходят плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на летний режим эксплуатации.

В настоящее время специалистами проводится полный комплекс сезонного обслуживания: замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях сырого прибалтийского климата.

На заключительном этапе специально созданные в авиабазе комиссии осуществят проверку качества проделанных работ. Перевод техники и вооружения планируется завершить до конца мая При этом мероприятия по переводу совмещены с интенсивной боевой учебой – плановые полеты самолетов и вертолетов морской авиации проходят несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

Источник: пресс-служба Балтийского флота