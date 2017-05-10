Краснодарский край лидир в России по производству тепличных овощей

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С начала 2017 года валовой сбор тепличных овощей в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Кубани составил 19,1 тыс. тонн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году за этот же период было собрано 17,2 тыс. тонн тепличных овощей). Таким образом, Краснодарский край лидирует в стране по производству тепличных овощей в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

В целом по стране валовой сбор тепличных овощей составляет 200,7 тыс. тонн - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году – 111,6 тыс. тонн), сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Напомним, по итогам 2016 года Краснодарский край стал крупнейшим в стране производителем тепличных овощей. В прошлом году сельхозорганизации региона получили почти 88 тыс. тонн продукции (+33,9% к 2015-му), в том числе 57,7 тыс. тонн огурцов и почти 26 тыс. тонн томатов. Урожайность овощей защищенного грунта составила – 36 кг/м?. В 2017 году планируется увеличить производство овощей тепличного овощеводства в сельхозорганизациях и КФХ до 95 тыс. тонн.

Источник: Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.