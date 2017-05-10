В Чеченской Республике проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики

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В День памяти и скорби народов Чеченской Республики в регионе проходят мероприятия, посвященные памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В текущем году исполнилось тринадцать лет со дня его трагической смерти.

А.-Х. Кадыров погиб 9 мая 2004 года в Грозном, на стадионе имени С. Билимханова (бывший «Динамо») во время празднования Дня Победы (Дала г1азот къобал дойла цуьнан).

Глава ЧР Рамзан Кадыров сегодня совершил утреннюю молитву в мечети имени Абдул-Хамида Кадырова с. Центарой под руководством председателя Совета алимов Северного Кавказа Хож-Ахмеда Кадырова. После ее завершения Р. Кадыров посетил могилу Первого Президента ЧР.

Среди тех, кто пришел почтить память А.-Х. Кадырова, депутат Госдумы России Адам Делимханов, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, Руководитель Администрации Главы и Правительства ЧР Вахит Усмаев, Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, муфтий ЧР Салах Межиев и другие.

По словам С. Межиева, А.-Х. Кадыров спас чеченский народ от уничтожения ценой своей жизни.

«Ахмат-Хаджи был богобоязненным человеком, для которого правда и справедливость были на первом месте. Он всегда говорил правду в лицо любому человеку и не боялся ее отстаивать. Не жалея себя, ценой своей жизни Ахмат-Хаджи спас наш народ, помог выбраться из бездны. Сегодня наша республика процветает и в этом его заслуга», - сказал он.

С. Межиев добавил, что в мечетях всех районов ЧР верующие прочитали 1350 раз Священный коран и 181 млн. 312 тысяч салаватов в честь погибшего геройской смертью Ахмата-Хаджи Кадырова.

Х.-А.Кадыров поблагодарил собравшихся за верность памяти Первого Президента ЧР.

Напомним, указ об установлении 10 мая Днем памяти и скорби народов ЧР подписан Р. Кадыровым в апреле 2011 года. Во всех городах и районах региона в этот день проводятся обряды жертвоприношения, зикры, в мечетях читаются молитвы по всем погибшим в результате трагических событий, выпавших на долю многострадального чеченского народа.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики