МЧС сняло детей с льдины посреди лужи

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На Ямале дети застряли на льдине посреди двора.

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа дети забрались на льдину, но побоялись самостоятельно возвращаться на "берег".

Ледяная корка образовалась на поверхности огромной лужи на пустыре между домами. Как оказалось, лужа бы ла неглубокая, но дети боялись провалиться сквозь тонкий лёд. Жители окрестных домов вызвали МЧС. Сотрудник чрезвычайной службы на себе вынес двух ребят. Вода доходила ему выше колена.

Дети не пострадали.

Произошедшее очевидцы засняли на видео и выложили в соцсети.