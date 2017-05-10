Курс валют
58.54
64.24
/В России/

МЧС сняло детей с льдины посреди лужи

На Ямале дети застряли на льдине посреди двора.

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа дети забрались на льдину, но побоялись самостоятельно возвращаться на "берег".

Ледяная корка образовалась на поверхности огромной лужи на пустыре между домами. Как оказалось, лужа бы ла неглубокая, но дети боялись провалиться сквозь тонкий лёд. Жители окрестных домов вызвали МЧС. Сотрудник чрезвычайной службы на себе вынес двух ребят. Вода доходила ему выше колена.

Дети не пострадали.

Произошедшее очевидцы засняли на видео и выложили в соцсети.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 5 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Губернатор Краснодарского края посоветовал министру инфраструктуры Украины учить историю

СК проверяет данные о ремонте дороги плитой с именами героев ВОВ

Депутат Госдумы умер в Израиле

«Паралимпийские кольца» в Новороссийске

МЧС сняло детей с льдины посреди лужи