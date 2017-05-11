В Ейске задержали турецкое мясо

/В России/

В мае текущего года, ветеринарными инспекторами Ейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при проведении мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, установлен факт реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

ак, в г. Ейске по ул. Портовая Аллея, 17, в реализации установлена партия мяса птицы,Турецкого происхождения, в количестве 2,8 кг. Ветеринарно-сопроводительные документы на данную продукцию не предоставлены. Запрещенная к ввозу продукцияизьята из оборота и уничтожена, путем сжигания, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея