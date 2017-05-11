Впервые в честь Дня Победы Каспийская флотилия выполнила артиллерийский салют с территории Астраханского кремля
9 мая в честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне артиллерийскими орудиями Каспийской флотилии впервые холостыми выстрелами был осуществлен салют с территории Астраханского кремля.
Салют выполнили артиллерийские расчёты морской пехоты КФл из трёх легендарных 76-мм артиллерийских установок «ЗИС-3» - пушек времён Великой Отечественной войны.
Во время проведения военного парада, в момент исполнения Гимна Российской Федерации в течение 1 минуты 15 секунд пушки произвели 7 холостых выстрелов, через каждые 10 секунд.
Местом выполнения салюта впервые стал Астраханский кремль, аллея между Цейхгаузом и Солдатскими казармами, до настоящего времени мероприятий со стрельбой из пушек в Астраханском кремле не проводились.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа