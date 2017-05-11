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Главы Крыма и Кубани лидеры апрельского медиарейтинга

В Южном федеральном округе в апреле 2017 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал арест партии вин, произведенных в Крыму, на международной винодельческой выставке в Вероне. Также СМИ сообщали, что Сергей Аксенов выступил за отставку руководства Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ). Помимо этого, Сергей Аксенов остановил капитальное строительство в регионе для проверки разрешительной документации.

 Губернатор Краснодарского края  Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря. Также СМИ сообщали, что Крым и Кубань подписали на форуме в Ялте соглашение о сотрудничестве. Делегацию Краснодарского края возглавлял Вениамин Кондратьев.

 Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил в заксобрании Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Также СМИ сообщали, что Дмитрий Овсянников в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) представил первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку стратегию развития города. Помимо этого, Дмитрий Овсянников заявил, что украинские власти испытывают особые чувства к крымским винам, и пообещал отправить чиновникам соседней страны образцы продукции из региона.

Источник: «Медиалогия»

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Категория: Новости / В России

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