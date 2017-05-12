Более 70% активного Рунет-сообщества готовы платить за легальный контент

/В России/

Вопреки мнению о неготовности пользователей платить за легальный контент, исследование РОЦИТ показало, что активное интернет-сообщество готово на законных основаниях приобретать контент у правообладателей.

Уже 38% пользователей покупают или арендуют просмотр фильмов и сериалов. Также стоит отметить, что уже более 30% респондентов готовы платить за контент от 100 до 300 рублей в месяц и 8% готовы отдавать до 5000 рублей за использование легального сервиса.

“Такие результаты безусловно радуют, как представителей бизнеса, ведущих свою деятельность в рамках закона, так и Рунет-сообщество, заинтересованное в безопасном потреблении качественных интернет-продуктов. Чем больше интернет-сервисов будут предоставлять доступные и качественные услуги, тем больше пользователей будут осознанно относиться к потреблению интернет-контента. Нам также важно уже сегодня заниматься цифровой грамотностью молодого поколения, чтобы через 5-10 лет у мошенников не было шанса привлечь на свою сторону активное население страны.”, - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Тенденция к «экологичному» потреблению, безусловно, есть, но цифровых пиратов это не останавливает. Пиратские ресурсы продолжают осуществлять свою незаконную деятельность на просторах Рунета. Они предлагают некачественный сервис, демонстрируя рекламу запрещенных на территории РФ продуктов и сервисов, таких как финансовые пирамиды или казино.

Все ещё большое число пользователей продолжают потреблять нелегальный контент, не задумываясь о негативных последствиях такой деятельности. Согласно совместному исследованию РОЦИТ и онлайн-кинотеатра Окко, 20% респондентов используют для просмотра видео нелегальные онлайн-кинотеатры один раз в неделю и чаще. Треть опрошенных, зная, что реклама на нелегальных ресурсах приносит доходы, которые идут на противозаконную деятельность интернет-пиратов, продолжают пользоваться нелегальными сервисами и это знание их не останавливает.

Цифровые пираты в буквальном смысле продают просмотры пользователей своим недобропорядочным рекламодателям, и совершенно не заинтересованы ни в качестве сервиса, ни в качестве контента. Именно поэтому при просмотре видео с пиратского ресурса раз в 15 минут транслируется реклама, аудиодорожка видео не совпадает с картинкой или видео просто обрывается. Клиентский сервис для пиратов просто не существует, тогда как добросовестные и легальные ресурсы ставят во главу бизнеса – лояльность пользователей и их ценности.

"У любого контента есть владелец, поэтому легальным контентом можно назвать только тот, который распространяется с его разрешения. Смотреть фильмы на пиратских ресурсах – это, по сути, красть деньги у студий и всех, кому принадлежат права на них. Когда вы приглашаете аниматора на день рождения своего ребенка в костюме Безумного Шляпника, вы готовы за это заплатить, но далеко не все готовы расстаться с деньгами, когда Джонни Депп в образе того же Шляпника «приходит» к ним домой на экраны телевизоров. Однако это такая же услуга, такое же творчество, и оно тоже кому-то принадлежит", - Иван Гродецкий, Генеральный директор, онлайн-кинотеатр Okko.

Определить легальный контент рядовому пользователю не просто, но возможно. В случае с видео контентом, стоит в первую очередь рассмотреть внимательно сайт, на котором размещено видео. Безопасный ресурс НЕ рекламирует казино, финансовые пирамиды, прочую информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. Легальный сервис, скорее всего, попросит оплатить просмотр или загрузку контента, так как часть этих денег законным путем идет правообладателю.

Конечно, у пользователей всегда есть возможность выбора: использовать пиратский ресурс в ущерб качеству изображения или звука или заплатить правообладателю за доступность и безопасность. Каждый в этом выборе должен придерживаться собственных убеждений.