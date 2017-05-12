Морская пехота Каспийской флотилии провела учение по антитеррору с привлечением минно-розыскных собак

/В России/

В военном городке батальона морской пехоты Каспийской флотилии г. Каспийск, Республика Дагестан проведены учения по противодействию терроризму.

В учениях приняло участие около 300 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

В ходе тренировки военнослужащие батальона морской пехоты отработали действия по отражению нападения диверсионной группы на контрольно-пропускной пункт (КПП) военного городка и организации взаимодействия дежурной службы с подразделениями антитеррора при отражении нападения на объекты воинской части.

По разработанной легенде учения вооруженная группа условного противника после проведения разведки подступов к военному объекту, осуществила захват транспорта сторонней организации проводящей ремонтно-строительные работы на территории воинской части и, используя его, предприняла попытку проникновения через контрольно-пропускной пункт военной части.

Наряд по КПП обнаружил диверсантов и, заняв оборону, не допустил их прорыва на территорию военного городка. По тревоге была поднят личный состав подразделения антитеррора.

В результате предпринятых действий военнослужащие блокировали и уничтожили диверсантов.

Кроме того инженерно-саперный взвод отработал мероприятия по поиску и разминированию взрывного устройства с участием минно-розыскных собак, которые поступили в состав инженерно-сапёрных подразделений в конце 2016 года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа