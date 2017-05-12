Молодые люди из ДНР приняли участие в Московском форуме «Наследники Победы»

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На полигоне Алабино Наро-Фоминского района Российской Федерации состоялся третий Московский областной молодежный форум «Наследники Победы», в котором приняла участие молодежь Донецкой Народной Республики. Целью форума являлось освещение позиции молодежи в таких вопросах, как «переписывание» истории, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, анализ ошибок прошлого, предотвращение мировых конфликтов, а также раскрытие значимости народного ополчения – примера одного из высших проявлений патриотизма советского народа во время обороны государства.

Нашу Республику на форуме представили воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Русский медведь», а также руководитель первичной ячейки ОО «Молодая Республика» в Донбасской юридической академии. Стоит отметить, что для ребят было организовано посещение Музея техники, Музея Великой Отечественной войны города Наро-Фоминска, а также встреча с участниками поисково-исторического движения «Бумеранг». На форуме работали тематические секции, стенды, посвященные основным мероприятиям в Московской области. В этом году секции форума были посвящены юнармии, патриотизму, истории и киберспорту. В секции «Наследники Победы» прошла лекция по теме «Примеры фальсификации истории, анатомия мировых учебников истории и субъективное прочтение исторических фактов». Гостями секции стали Зоя Павловна Смирнова – участница подпольной антифашистской организации в годы Великой Отечественной Войны, участница VI Вемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве, Вера Николаевна Бельчич — жительница блокадного Ленинграда и Константин Петрович Михайлов – руководитель Московского областного отделения РВИО. В блоке «Юнармии» на форуме выступили следующие спикеры: Сергей Тугушев – ведущий утренних новостей на Первом канале; Эльвира Зинатуллина – координатор проектов ЭКА «Зелёное движение России»; Игорь Шевчук – ветеран группы антитеррора «Альфа», майор запаса. Кроме того, в рамках форума состоялись спортивно-патриотические соревнования «Гонка Героев», состоящие из более чем 50 разнообразных препятствий на протяжении 10 км.

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики