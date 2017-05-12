В Калининграде начался сбор специалистов медицинской службы Балтийского флота

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В мероприятиях сбора принимают участие начальники медицинских служб соединений и воинских частей Балтийского флота.

В ходе сборов более 40 представителей флотской медицины рассмотрят вопросы оказания хирургической и терапевтической помощи, а также вопросы организации медицинского обеспечения войск в полевых условиях и в дальних походах кораблей.

Особое внимание флотских медиков будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, а также профилактике сезонной заболеваемости на территориях воинских частей.

По результатам сбора военными медиками будет выработана единая методика профилактики сезонной заболеваемости в воинских коллективах с учетом передового опыта и использования современных методик и медицинских препаратов.

Также флотские медики примут непосредственное участие в учении надводных кораблей, на котором будут отработаны вопросы по борьбе за живучесть кораблей, оказания первой и доврачебной медицинской помощи пострадавшим морякам, внутрикорабельной транспортировке раненых и проведении лечебно-профилактической работы.

Источник: пресс-служба Балтийского флота