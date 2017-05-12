На Балтийском флоте подвели итоги зимнего периода обучения

/В России/

В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Александра Носатова прошло заседание Военного совета, на котором подвели итоги зимнего периода обучения 2017 года.

В своем выступлении командующий флотом отметил, что боевая подготовка сил (войск) БФ в зимнем периоде обучения была направлена на слаживание соединений, воинских частей и их подготовку к выполнению учебно-боевых задач в соот­ветствии с предназначением. Моряки-балтийцы в зимнем периоде обучения показали достойные результаты боевой подготовки

В общей сложности в зимнем периоде корабли и подводные лодки выполнили почти 700 мероприятий боевой подготовки. В частности, корабельные силы флота выполнили более 100 боевых упражнений с практическим применением ракетного, артиллерийского, торпедного и минного оружия. Кораблями флота сдано порядка 70 курсовых задач в море, выполнено около 100 ракетных и артиллерийских стрельб, 15 минно-торпедных упражнений. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Части и соединения 11 армейского корпуса Балтийского флота провели около 1000 боевых стрельб в составе подразделений, свыше 800 стрельб из стрелкового оружия, более 300 упражнений по вождению боевых машин и специальных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интенсивность боевой учебы подразделений армейского корпуса возросла на 12 процентов.

Самолёты и вертолёты морской авиации Балтийского флота совершили порядка 1700 вылетов, общий налет по сравнению с прошлым годом повысился на 15 процентов. 85 процентов летного состава Балтийского флота имеют различные степени классности.

В рамках подготовки к АРМИ -2017 команды Балтийского флота приняли участие в 19 конкурсах профессионального мастерства, в 10 из которых заняли призовые места.

По итогам зимнего периода лучшим объединением флота признана Балтийская военно-морская база. Среди корабельных соединений отмечено соединение десантных кораблей Балтийского флота. Среди надводных кораблей лучшими стали корвет «Бойкий», малый противолодочный корабль «Алексин», большой десантный корабль «Королев», ракетный катер «Моршанск», базовый тральщик «Сергей Колбасьев» и судно связи «Жигулевск». Кроме того, лучшим в 11 армейском корпусе признано ракетное соединение, в морской авиации – вертолетная эскадрилья Ми-24 и МИ-8, в соединении противовоздушной обороны флота – радиотехнический полк.

В летнем периоде обучения Балтийский флот ждут не менее масштабные задачи, включая дальние походы кораблей в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. При этом интенсивность выходов кораблей в море в летнем периоде обучения значительно возрастёт. Основным мероприятием боевой подготовки для сил и войск Балтийского флота станут совместные стратегические учения «Запад – 2017».

Источник: пресс-служба Балтийского флота